Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu: 2 ölü

KÜTAHYA’da Rıfat K. (80), eşiyle ilgili mahallede eşiyle ilgili dedikodu yaptıkları iddia iddiasıyla kuaför Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden’i tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde kuaför dükkanında meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat K., iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan’ın işyerine gitti. Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Rıfak K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Arslan ve Erden saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.