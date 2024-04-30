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        Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu: 2 ölü

        KÜTAHYA'da Rıfat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:40
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        Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu: 2 ölü
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        KÜTAHYA’da Rıfat K. (80), eşiyle ilgili mahallede eşiyle ilgili dedikodu yaptıkları iddia iddiasıyla kuaför Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden’i tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde kuaför dükkanında meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat K., iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan’ın işyerine gitti. Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Rıfak K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Arslan ve Erden saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

        İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kuaför Necmi Arslan ve müşteri İsmail Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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