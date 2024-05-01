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        Kütahya'da Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi

        Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:18
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        Kütahya'da Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi
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        Kütahya’da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapıldı.

        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde bir araya gelen grup, Zafer Meydanı'nda Filistin'e destek için oluşturulan platformunda İsrail’e tepkilerini dile getirdi.

        KÜSİDAP adına gazetecilere açıklama yapan Sebahattin Ceyhun, İsrail’in Filistin’e saldırıları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentte birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        İsrail’in saldırılarının yaklaşık 7 aydır sürdüğünü hatırlatan Ceyhun, "Burada, şehrimizin göbeğinde oluşturduğumuz stantla bir Gazze görüntüsü vermeye, boykotu insanlara anlatmaya ve görüntü ile insanlara orada yaşananlara ilişkin duyguyu biraz olsun hissettirmeye çalışıyoruz. Standımızda şimdi de her gün bir sivil toplum kuruluşumuzun ev sahipliğinde olacak şekilde oturma eylemi başlattık. Tüm halkımızı eyleme destek vermeye çağırıyoruz." diye konuştu.

        Ceyhun, Filistin için yapılan her eylemin gündem olduğunu ve Filistin’i gündemde tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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