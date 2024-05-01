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        İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        Gazze'de İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:53
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        İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Gazze'de İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Uzun yıllardır Kütahya'da yaşayan ve Türk eşiyle eczacılık yapan Filistinli Muhammed Ziya Afifi'nin amcasının oğlunun kızları Hanan (21), Amani (19), Hale (17) ve Amira Afifi (11), İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

        Yakınları için Alipaşa Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Muhammed Afifi, taziyeleri kabul etti.

        Afifi, gazetecilere, saldırıda yaralanan kuzeni ile onun eşinin, tedaviye alındığını söyledi.

        Büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Afifi, "Yeğenlerimin şehadet haberinin ardından Kütahya'daki kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Burada yeğenlerim için gıyabi cenaze namazı kıldık. 7 Ekim'den bu yana bizi ve Filistin'i yalnız bırakmayan hem Kütahya hem Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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