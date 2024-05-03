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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir yolcu İETT şoförüne silahlı saldırıda bulundu! - Son dakika haberi

        İstanbul'da otobüs şoförüne silahlı saldırı! 6 el ateş etti

        İstanbul'da Emircan Gülce adlı İETT şoförü, tartıştığı yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Kan donduran olayda başka bir otobüsle son durağa kadar şoförü takip eden saldırganın otobüsten inerek şoföre 6 el ateş ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:49
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        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
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        Ümraniye'de bir İETT şoförü tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar şoförü takip eden saldırgan, otobüsten inerek şoföre 6 el ateş etti.

        İHA'nın haberine göre silahlı saldırıda otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D.C. isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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        BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNİP TAKİP ETTİ

        Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen D.C. isimli yolcu, aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti. Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Kurşunların hedefi olan otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Mustafa Gül isimli bir vatandaş, "Kadıköy'de tartışmışlar önce, şahıs öndeki araçla buraya gelmiş. Evine gidip silah almış ve şoförün üzerine ateş ederek şoför arkadaşı yaralamış. Buradaki vatandaşlar tarafından müdahale edilmiş" dedi.

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