Ümraniye'de bir İETT şoförü tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar şoförü takip eden saldırgan, otobüsten inerek şoföre 6 el ateş etti.

İHA'nın haberine göre silahlı saldırıda otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D.C. isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. REKLAM

BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNİP TAKİP ETTİ Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen D.C. isimli yolcu, aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti. Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI Kurşunların hedefi olan otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. REKLAM