Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji saat verdi! Tüm yurtta sağanak

        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 9 kent içinse "sarı" alarm verildi. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

        Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğusu, Batman'ın kuzeyi, Şırnak'ın batısı ile Mardin'in doğusunda da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

        SEL VE SU TAŞKINI UYARISI

        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        REKLAM

        9 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında, "sarı" alarm verilen 9 kentimiz şöyle belirtildi: Adana, Diyarbakır, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Osmaniye."

        ÜÇ BÜYÜK KENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

        Öte yandan yarın Başkent'te sıcaklığın 18 derece, İstanbul'da 17 derece ve İzmir'de 23 derece yağmurlu olacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan