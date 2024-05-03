CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi gündemi ile ilgili açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün bu toplantının sonunda buradan ayrılırken olağanüstü bir kişiyle muhatap olduğumuzu, milyonların maç skorlarına göre bütün hayatını etkileyen futbol sektörünün nasıl son derece garip, kindar ve günü kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatacağız. Riyad'da ihaleyi bize çıkardılar, yine aynısını yapıyorlar. Onlar siyaseti karıştırdıkları için ben de yapmak zorundayım."

"NİYE İMZA TOPLAMA İHTİYACI DUYDUK?" "Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi. Niye imza toplama ihtiyacı duyduk? 18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Bazı kulüpler de neyin ne olduğunu bilmelerine rağmen rekabette kendilerine avantaj sağlayabilmek için nasıl zikzak çizdiklerini anlatmaya çalışacağım."

REKLAM "ZAMAN KAZANMAK İÇİN 18 TEMMUZ TARİHİ VERİLDİ" "Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bazı kulüpler yanlarına çekilerek 'Beni de mağdur etmeyin, aday olmayacağım' dediği için ve bazı kulüplerimizin samimi şekilde inandığını, bazı kulüplerimizin de rekabette kendilerine avantaj sağlamak için nasıl zig-zag çizdiklerini anlatacağım." "BU SEZON HİÇ OLMADIĞI KADAR KAOTİK" Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pek çok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmem neyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi. Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu. Bugün Türk futbolunda büyük bir güven bunalımı var""

"HAKEMLİK MÜESSESESİ YERLE BİR EDİLDİ" "Hakemlik müessesi yerle bir edildi. Sayın Başkan, aslında hem başkan hem MHK başkanı olarak hareket etmeyi seçti. Niyeti olan çok sıkıntılı müesseseyi düzeltmekti, daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yapboz tahtasına döndü. 21 ayda hakemlik müessesinde ne kadar çok format denenip vazgeçildi. Kişilere ve kurumlara özel düzenlemelere gidildi. TFF statüsü madde 3, tarafsız davranmak ve ayrımcılık yapmamak diyor. Bize göre tamamen ters bir yönetim anlayışı var. Bunu anlamamız zaman aldı. Kindar bir başkan var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile ilgili girdiği polemikte olayı kişiselleştirdi. Birçok kez arayı bulmaya çalıştım, olmadı. Beşiktaş'a gösterdiği muamele... Amirimiz TFF. Seviyorum sevmiyorumla futbolu yönetemez. Standart içinde muamele göstermesi lazım. Beşiktaş olayında gördük ki kindar biri."

"SAYIN BAŞKAN ÇOK SIKINTILI OLAN MÜESSESEYİ DAHA SIKINTILI HALE GETİRDİ" "Sayın Başkan, çok sıkıntılı olan müesseseyi daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yaz - boz tahtası haline geldi. 21 ayda hakemlik müessesesinde ne kadar çok şey denendiği ve vazgeçildiği yazılıyor. Kişilere ve kurumlara göre özel düzenlemelere gidildi. Son derece kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında, olayı tamamen kişiselleştirip Beşiktaş'a gösterdiği muamele..." "GALATASARAY İLE GARİP BİR İLİŞKİLERİ VAR" "Galatasaray ile arasında garip bir ilişkileri var. Sayın Ahmet İbanoğlu'na şahsıma davada açması için telkinde bulundu. Asıl çarpıcı olan Karagümrük maçı. Orada Fenerbahçe lehine, Karagümrük aleyhine net bir hakem hatası oldu. Malum camia da bu konuda yaygarayı kopardı. Başkan da büyük bir hışımla TFF'ye girip 'Beni camiamla karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorlar?' diye konuşuyor."

"ÖNCE 'ADAY OLMAYACAĞIM' DİYORDU ŞİMDİ ADAY OLACAK" "Belki de Türkiye’de en güvenilmez kurum TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür. Kesinlikle aday olmayacağım demişti, şimdi mayısta bakacağız diyor. Bunun ne taktikleri olduğunu biliyorsunuz." "YUMRUK OLAYI, BAŞKANI 180 DERECE DEĞİŞTİRDİ" "Talihsiz olaydan önce TFF'deydik. 6-7 yönetici vardı. Devre arasında MHK'yi değiştireceğini, hakemlerin yüzde 40'ını değiştireceğini, talimat değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu. Bizim başkan 180 derece değişti. Riyad olayı malumunuz. Bir sürü başkan bana şike teklif edildi dedi. Onları soruşturdu mu, soruşturmadı mı? Bahis iddiaları diz boyu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra etki altında kaldı. Fenerbahçeli futbolculara ağır cezalar verdirmek için raporlar değişti ama yapamadı, cesaret edemedi. Bizim futbolculara 4'er 5'er maç ceza verilecekti."