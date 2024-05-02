Kütahya'daki palalı kavgada 17 yaşındaki genci yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Kaçan zanlılar ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalanmış, olayda kullanılan pala çevredeki bir çöp konteynerinin yakınında bulunmuştu.

Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden B.Ö, Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınmıştı.

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