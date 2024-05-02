Kütahya'daki palalı kavgada 17 yaşındaki genci yaralayan 2 zanlı tutuklandı
Kütahya'da çıkan palalı kavgada, 17 yaşındaki genci yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya'da çıkan palalı kavgada, 17 yaşındaki genci yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Önceki gün, Bahçelievler Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi'nde çıkan kavgada B.Ö'yü palayla yaralama olayı karıştıkları belirlenen O.İ. (17) ile Y.Y.Ç'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, O.İ. ve Y.Y.Ç. palayla B.Ö'yü yaralamıştı.
Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden B.Ö, Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınmıştı.
Kaçan zanlılar ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalanmış, olayda kullanılan pala çevredeki bir çöp konteynerinin yakınında bulunmuştu.
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