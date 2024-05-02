Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'daki palalı kavgada 17 yaşındaki genci yaralayan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da çıkan palalı kavgada, 17 yaşındaki genci yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'daki palalı kavgada 17 yaşındaki genci yaralayan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da çıkan palalı kavgada, 17 yaşındaki genci yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Önceki gün, Bahçelievler Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi'nde çıkan kavgada B.Ö'yü palayla yaralama olayı karıştıkları belirlenen O.İ. (17) ile Y.Y.Ç'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, O.İ. ve Y.Y.Ç. palayla B.Ö'yü yaralamıştı.

        Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden B.Ö, Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınmıştı.

        Kaçan zanlılar ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalanmış, olayda kullanılan pala çevredeki bir çöp konteynerinin yakınında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Kütahya İHH, Gazzeli şehitler için Uganda'da su kuyusu açtırdı
        Kütahya İHH, Gazzeli şehitler için Uganda'da su kuyusu açtırdı
        Kütahya'daki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı; şüpheli çelik yelekl...
        Kütahya'daki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı; şüpheli çelik yelekl...
        Şehit Rıdvan Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Rıdvan Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un cenazesi Kütahya'da defnedildi
        Şehit Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un cenazesi Kütahya'da defnedildi
        Kütahya'da Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi
        Kütahya'da Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi
        İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyab...
        İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyab...