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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti duyurdu: Arda Güler Cadiz maçında sahada! - Futbol Haberleri

        Ancelotti duyurdu: Arda Güler Cadiz maçında sahada!

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 4 Mayıs'ta (yarın) oynanacak Cadiz maçına ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:45
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        İspanya La Liga'da şampiyonluk için geri sayıma geçen Real Madrid, 34. hafta maçında 4 Mayıs Cumartesi (yarın) TSİ 17.15'te Cadiz'i konuk edecek.

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        Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan galip ayrılıp, en yakın takipçisi Barcelona'nın da Girona karşısında puan kaybetmesi halinde bitime 4 hafta kala 36. kez şampiyon olacak.

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        Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, şampiyonluk için kritik önem taşıyan maçta Arda Güler'in sahada olacağını söyledi.

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        İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki milli futbolcunun Cadiz maçına ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

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        Arda Güler, geçen hafta Real Sociedad ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlamış ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

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        Genç yıldız, bu sezon La Liga'da 6 maçta şans bulurken 2 kez fileleri havalandırdı.

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        Öte yandan Real Madrid'de ilk 11'de çıktığı ilk lig maçında gol atmayı başaran Arda Güler, İspanyol gazetelerinde manşetlere taşınmıştı.

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        Marca gazetesi, Arda Güler ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin birbirlerini tebrik ettiği fotoğrafı manşetine koyarak, "Şampiyonluk şarkısı çok daha yakın. Ancelotti'nin takımda yaptığı rotasyon fark edilmedi ve San Sebastian'a galibiyet geldi. Arda'nın bir golü Ancelotti için onu gelecek sezon takımda tutmaya yetti." ifadelerini kullanmıştı.

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