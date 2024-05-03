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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel görüşmesi için ilk açıklama

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel görüşmesi için ilk açıklama

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel ile yaptığı görüşmeye dair soruları yanıtlayan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" ifadelerini kullandı. İsrail ile ticaretin durdurulması hakkındaki soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha fazla sabredemezdik, adımlarımızı attık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:54
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Özgür Bey şu an CHP'de genel başkan oldu. Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum."

        İSRAİL İLE TİCARET

        İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim seyirci kalmamız düşünülemez. Atılacak adımlar nelerdir, yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler bunu acımasızca kullandı.

        Bizim İsrail ile ilişkimizin onların düşündüğünün dışındaymış gibi ifadeler kullandılar. Biz de acele etmeden süreci değerlendirelim istedik. Bu adımı attık. İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza, Netanyahu ile ABD'de yaptığım görüşmeyi durup dururken yapmadım. Ama Netanyahu acımasız. Bu acımasızlığını da bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Başta ABD olmak üzere, İsrail'e çalışıyorlar. İmkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in fakir, yoksul insanları İsrail'in bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında daha sabredemezdik, adımlarımızı attık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Bunu yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."

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