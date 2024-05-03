CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşme hakkında değerlendirmede bulundu. Özel, "Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre CHP lideri Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30’da başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel’in açıklama yapması bekleniyor. REKLAM