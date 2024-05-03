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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması - Son dakika haberi

        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması

        CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili soruları yanıtladı. Özel açıklamasında, "Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Boş koltuk sorunu da iadeiziyaret adımıyla çözüldü" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 03.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:18
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        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşme hakkında değerlendirmede bulundu. Özel, "Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

        İHA'nın haberine göre CHP lideri Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

        Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30’da başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel’in açıklama yapması bekleniyor.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

        Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili soruları yanıtladı. Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü" ifadelerini kullandı.

        Özel değerlendirmesinde şunları söyledi: "Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan ile konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi kendisi dinledi. Kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için hep felaket olmuştur. 1977 ve 80 arası iktidar ile ana muhalefetin el sıkışmadığı konuşmadığı bir dönemdi. Türkiye'de de ana muhalefet ile iktidarın bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, tabii her şeyde anlaşmak mümkün değildir. Ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar ve tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz, siz de takip edeceksiniz."

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