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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 02:04 Güncelleme: 04.05.2024 - 02:10
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 

        Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; H.A. (36) isimli şüphelinin, M.O. (34) ve T.Y.O. (47) aracılığıyla S.Y.'den (36) uyuşturucu aldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, H.A., T.Y.O, S.Y. ve M.O. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve üst aramalarında ise 77 adet uyuşturucu hap, 2.45 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.O., T.Y.O. ve S.Y. ise tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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