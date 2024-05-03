Yıldız Tilbe kaza yaptı
Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle polis aracına çarptı. Tilbe, kaza sonrasında şok geçirdi
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Yıldız Tilbe İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, TEM bağlantısı yolunda seyir halindeyken hızını alamayarak sivil plakalı polis aracına arkadan çarptı.
Olay, sabah saat 07.40'ta Pendik ilçesi Sabiha Gökçen Havalimanı Tem bağlantısı yolunda meydana geldi.
Yıldız Tilbe; kaza sonrası şok geçirdi.
CEZA YEDİ
Yaşanan maddi hasarlı trafik kazası sonrası kusurlu bulunan Yıldız Tilbe’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-C maddesince gerekli idari işlem yapılarak 690 TL para cezası kesildi.
YEDİĞİ CEZA NE ANLAMA GELİYOR?
Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan ve 56'ncı maddede geçen "Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama" başlıklı maddeye istinaden uygulanan 56/1-c trafik cezası, önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etmemeye verilen cezadır.