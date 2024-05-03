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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe polis aracına çarptı, şok geçirdi - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe kaza yaptı

        Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle polis aracına çarptı. Tilbe, kaza sonrasında şok geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:34
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Yıldız Tilbe İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, TEM bağlantısı yolunda seyir halindeyken hızını alamayarak sivil plakalı polis aracına arkadan çarptı.

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        Olay, sabah saat 07.40'ta Pendik ilçesi Sabiha Gökçen Havalimanı Tem bağlantısı yolunda meydana geldi.
        Yıldız Tilbe; kaza sonrası şok geçirdi.

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        CEZA YEDİ

        Yaşanan maddi hasarlı trafik kazası sonrası kusurlu bulunan Yıldız Tilbe’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-C maddesince gerekli idari işlem yapılarak 690 TL para cezası kesildi.

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        YEDİĞİ CEZA NE ANLAMA GELİYOR?

        Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan ve 56'ncı maddede geçen "Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama" başlıklı maddeye istinaden uygulanan 56/1-c trafik cezası, önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etmemeye verilen cezadır.

        #Yıldız Tilbe
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