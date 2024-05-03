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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu, aşk iddialarını yalanladı - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu, aşk iddialarını yalanladı

        'Kızılcık Şerbet'in başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:52
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        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde yer alan Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör, hakkında asılsız haberler üretildi.

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        Sıla Türkoğlu, önceki gece aralarında Doğukan Güngör'ün de olduğu rol arkadaşlarıyla birlikte Mert Demir'in konserine gitti. Daha sonra Türkoğlu ile Güngör'ün aşk yaşadığı yönünde asılsız haberler üretildi.

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        Bunun üzerine Sıla Türkoğlu, bir açıklama yaptı: Dün akşam ekip arkadaşlarımla bir etkinlik sonrası, bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok. Haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sıla Türkoğlu
        #Doğukan Güngör
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