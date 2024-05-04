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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Türkiye'nin kredi notu yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Türkiye'nin kredi notu yükseldi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 00:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:15
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        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
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        S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

        Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açıkların daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, politika yapıcıların, cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.

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        Ülke ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, ülkede tüketici fiyat artışlarının bu yıl yüzde 55,8 ve gelecek yıl yüzde 27,3 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

        S&P, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle aralık ayında takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

        Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

        Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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