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        Haberler Dünya Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:42 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:42
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        Gazze'de havadan yardım faciası
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        Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.

        Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

        Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

        Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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