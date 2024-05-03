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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray iki adayla seçime gidiyor! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray iki adayla seçime gidiyor! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri

        Galatasaray Kulübü, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine iki adayla gidiyor... Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, seçimde başkanlık için yarışacak. İki aday da yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. İşte Özbek ve Batum'un listeleri...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:26
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        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
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        Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde yeniden aday olan mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti.

        Dursun Özbek'in lsitesinde şu isimler yer alıyor:

        Asil üyeler: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan,

        Yedek üyeler: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kaban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

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        TİMUR VE ALBAYRAK YOK

        Öte yandan mevcut Başkanvekili Erden Timur ve son günlerde yönetim listesinde olacağı iddia edilen Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek'in listesinde yer almadı.

        "ERDEN TİMUR G.SARAY SEVDALISI"

        Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunana Özbek, Erden Timur ile ilgili, "Sportif AŞ seçimden sonraki bir karar. Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Ben 7 senedir birlikte çalışıyorum Erden Timur'la. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı hizmet etmekten geri duramaz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçimden sonra Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz" şeklinde konuştu.

        Süheyl Batum'un listesi ise şu şekilde:

        Asil üyeler: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracaı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk

        Yedek üyeler: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

        Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Batum, "Bugün, listemizi sayın divan başkanına teslim ettik. Galatasaray başkanlığına aday olduk. Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil, gelenekleriyle, geçmişiyle, değer yargılarıyla çok önemli bir kurum. Galatasaray hem demokrasisini hem de aydınlanmacı geleneğini, değerlilerinden ve Atatürk ilkelerinden alıyor. Galatasaray demokrasisi için, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik." dedi.

        "ÜNAL AYSAL VE ALP YALMAN BİZİMLE"

        Ünal Aysal ve Alp Yalman'ın kendilerini desteklediklerini söyleyen Süheyl Batum, "Galatasaray'ın itibarı derken, özellikle de Galatasaray'ın geleceği için. Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken, bizi cesaretlendiren iki tane çok önemli başkanımız vardı. Sayın Alp Yalman, bizim listemizde. Disiplin Kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İkincisi yine Galatasaray'ın çok önemli başkanlarından olan Ünal Aysal. O da bizimle birlikte. Seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ'nin başında olarak bizimle birlikte yola devam edecektir. Galatasaray'ın değerleri için elini taşın altına sokacaktır." diye konuştu.

        "BİZ NEDEN ADAY OLDUK?"

        Süheyl Batum, "Galatasaray dedik, eğitim-öğretim, kültür kurumudur dedik. Bu yüzden bu yönetimde kadın-erkek dengesine çok önem verdik. Buraya aldığımız arkadaşlar sadece kadın-erkek dengesi için değil, Galatasaray'ın değerleri açısından ve kendi mesleki hayatları açısından bunu fazlasıyla hak ettikleri için aldık. Bu dengeyi yerine getirmek için gayret ettik. Neden aday olduk? Bizler, hepimiz Galatasaraylıyız. Burada gördüğünüz arkadaşların tamamı, hayatları boyunca Galatasaray'ın bir yerinde görev yapmış, görev yapmaktan çekinmemiş, Galatasaray'a bütün güçlerini vermiş arkadaşlardır." açıklamasını yaptı.

        "ÖNEMLİ OLAN FLORYA PROJESİ"

        Açıklamalarına devam eden Batum şu ifadeleri kullandı: "Neden Galatasaraylılar bu işe, bugün baş koydular bunu anlatmak istedim. İçinde bulunduğumuz şampiyonluk döneminde, kesinlikle şampiyona olana kadar anlatacaklarımı bir daha anlatmayacağım. Galatasaray'ın dışındaki yere yansıyacak hiçbir yerde bunu dile getirmeyeceğiz. Bizler bu işe çıkarken, hepimiz, iyi Galatasaraylılar olarak, şuna önem verdik; maalesef algının dışında, bundan önceki yönetim, geçen dönemde yaptığı adaylık lansmanında, projelerin çok büyük bölümünü yapmadı, yapamadı. Kemerburgaz bitiyor diyoruz, dijital vaatler, spor salonu, Galatasaray AR-GE ve taraftar... Bunlardan hiçbirini maalesef yapamadı. Bizim için esas önemli olan, Florya Projesi. Sevgili başkan çok çalıştı ama ortada bir gerçek var. Riva projesi, ben gençken, Türkiye'nin geleceği denilen bir projeydi. Bugün Riva ne oldu? Ne getirdi? 4 tane Galatasaray eder derken, bugün bitti. Nerede? Paylaşımda ne aldık? Tamam biz geçmişe bakmıyoruz ama bugün şunu gördük, Florya projesi aynı şekilde devam etmektedir."

        "HEBA OLMAMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

        "Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bugün görünen şu, hepiniz biliyorsunuz, genel kurul ne yetkisi verdi? 4 büyük denetim şirketinden izin alınacak, ihale şartnameleri hazırlanacak, canlı ihale yayınına çıkılacak, o ihaleyle Galatasaray büyük bir geleceğe sahip olacaktı. Bu, Galatasaray'ın geleceği. Şimdi bunu ne dersek diyelim, Riva ve Florya Projesi'ne heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz. Kesinlikle izin vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceksiniz? Gayet basit, açın şartları, bunlardan hangisine izin verilmiş görün."

        "G.SARAY DEĞERLERİNE YAKIŞIR"

        "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Bizim içimizde farklı görüşler olabilir. Ama biz bütün siyasal partilere eşit mesafede durmak zorundayız. Bütün arkadaşlarımla birlikte, bütün listeyi vereceğiz size. Kendileriyle çalışmaktan, beraber, bir araya gelmekten onur duyuyorum. Her biri Galatasaray'ın tarihinde de, kurumlarında da görevlerinden kaçmamış değerli arkadaşlarımdır. Umarım Galatasaray değerlerine yakışır bir dönem geçireceğiz. Galatasaray'ın değerleri, itibarı ve geleceği için buradayız. Yarınki gençlerin 'borçsuz, büyüklerimize minnettarız' demelerini sağlamak için buradayız. Biz varız, hep birlikte Galatasaraylıyız."

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