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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur, Galatasaray'da Sportif AŞ'de devam etmeye yakın! Abdurrahim Albayrak ve Ali Yüce de yönetime giriyor - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur, Galatasaray'da Sportif AŞ'de devam etmeye yakın

        Mayıs ayında seçime gidecek olan Galatasaray'da ilk aday Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi de netleşiyor. Abdurrahim Albayrak, İbrahim Hatipoğlu ve Ali Yüce'nin yeni yönetim kurulunda yer alacağı belirtilirken Erden Timur'un durumu da merak konusu... Bir süredir iş ve ailesel nedenlerle Galatasaray'daki görevine ara vermeyi düşünen Erden Timur'un yeni dönemde de Sportif AŞ yapılanmasında yer alması bekleniyor

        Giriş: 30.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:06
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        Erden Timur devam etmeye yakın
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        Bir ay içinde yapılacak olağan seçimli genel kurulda aday olduğunu duyuran Dursun Özbek'in listesi şekillenmeye başladı.

        Şampiyonluğa giden Galatasaray'da Dursun Özbek bir dönem daha başkanlık yaparak başladığı projeleri bitirmeyi planlarken yönetim kurulunda birkaç değişiklik yapmayı düşünüyor.

        Sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve Ali Yüce'nin, Özbek'in yeni yönetim kurulu listesinde yer alacağı belirtiliyor.

        Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi olan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulunda yer alacak yeni isimlerden.

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        ERDEN TİMUR, SPORTİF AŞ'DE KALIYOR

        Galatasaray'da taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri ise Erden Timur'un geleceği... Bir süredir şirketi ve ailesiyle ilgili nedenlerle Galatasaray'daki görevine ara vermeyi düşünen Erden Timur, bu kararını değerlendirmeye aldı.

        Başkan Dursun Özbek'in bizzat görevine devam çağrısı yaptığı Timur'un yönetim kurulu listesinde değil, bir kez daha Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapması bekleniyor.

        Başkan Özbek, son Kulüpler Birliği toplantısına Erden Timur'la katılarak son dönemde futboldaki başarının nişanesini Timur'a teslim etmişti.

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