Trabzon'daki dolmuşçu öğrenci gerginliğine 2 tutuklama

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün üniversite öğrencileri, minibüslerde yer bulamadıkları için servis kiralamış ve minibüs şoförleri tarafından darbedilmişlerdi.

Yaşanan olayla ilgili daha önce 4 kişi gözaltına alınmış ve soruşturma devam ediyordu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti Haberi Görüntüle

2 DOLMUŞCUYA TUTUKLAMA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracını durdurup, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerini darbettikeri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.