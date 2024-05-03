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        Haberler Gündem 26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

        Çankırı'da 26 yaşındaki Emre Melek, aracında başından vurulmuş halde bulundu. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:48
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        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
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        Çankırı'da, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilde, tabancayla başından vurulmuş Emre Melek'in (26) cansız bedeni bulundu.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, saat 14.00 sıralarında Yapraklı ilçesi Ovacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 06 MIC 401 plakalı otomobilde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, polise haber verdi.

        Fotoğraf: DHA

        OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

        Olay yerine sağlık ekipleri eşliğinde gelen ekipler, araçta bulunan Emre Melek'in başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Fotoğraf: DHA

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emre Melek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayı haber alarak bölgeye gelen Emre Melek'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen Emre Melek'in kendi yaşamına son verdiği öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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