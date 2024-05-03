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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş: 3 - Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Beşiktaş: 3 - Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda goller 7. dakikada Colley, 65.dakikada Rashica ve 90+7. dakikada Warroll'dan gelirken Çaykur Rizespor'un gollerini ise 5. dakikada Olawoyin ve 68. dakikada Emirhan kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:16
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        Beşiktaş son nefeste kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Türpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        Siyah-Beyazlılarda goller 7. dakikada Colley, 65.dakikada Rashica ve 90+7. dakikada Warroll'dan gelirken Çaykur Rizespor'un gollerini ise 5. dakikada Olawoyin ve 68. dakikada Emirhan kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 54 yaptı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Pendikspor deplasmanına gidecek.

        BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

        Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 10. dakikada ikinci golü buldu.

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        Sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı. Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi.

        Hakem Ali Şansalan, golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından Semih Kılıçsoy'un golü, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.

        BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ HAKEM DEVAM DEDİ

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.

        Maçın 45+2. dakikasında Jackson Muleka, Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.

        Hakem Ali Şansalan VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinlese de oyunu devam ettirdi.

        SALİH UÇAN 8 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

        Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.

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        MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

        5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1

        9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

        38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        60. dakikada Salih Uçan'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun pası Muleka kafayla tamamladı, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.

        65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Semih'in pasıyla çizgiye kadar inen Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu, Rashica kafayla filelere gönderdi: 2-1

        68. dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, Emirhan Topçu arka direkte meşin yuvarlığı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2

        90+7. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Worrall kafayla topu altıpasa indirmek istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlak yeniden Worrall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda rakibinden seken topu, savunma kaleden çıkarmak için hamle yaptı. Hakem Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta sahayı işaret etti.

        Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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