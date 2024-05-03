Beşiktaş: 3 - Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Türpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Siyah-Beyazlılarda goller 7. dakikada Colley, 65.dakikada Rashica ve 90+7. dakikada Warroll'dan gelirken Çaykur Rizespor'un gollerini ise 5. dakikada Olawoyin ve 68. dakikada Emirhan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 54 yaptı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Pendikspor deplasmanına gidecek. BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 10. dakikada ikinci golü buldu. REKLAM Sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı. Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından Semih Kılıçsoy'un golü, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ HAKEM DEVAM DEDİ Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi. Maçın 45+2. dakikasında Jackson Muleka, Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinlese de oyunu devam ettirdi. SALİH UÇAN 8 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.

REKLAM MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi. 5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1 9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi. 38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.