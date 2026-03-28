Kütahya'da öğrenciler 1000 fidanı toprakla buluşturdu

Kütahya'da ilkokul ve anaokulu öğrencileri, "Ormancılık Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dikti. Kütahya Şehit Semih Akyıldız İlkokulu ile Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Çalca Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi. Öğretmenleri ve velileri eşliğinde sahaya gelen öğrenci, uzman ekiplerden fidan dikimi hakkında bilgi aldı. Etkinlik kapsamında 1000 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Programa Şehit Semih Akyıldız İlkokulu Müdürü Yunus Eğdemir, Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan, kurum yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

