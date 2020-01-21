Hisarcık’ta 170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi restore edilmeyi bekliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bakımsızlıktan adeta dökülen 170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi restore edilmeyi bekliyor.

Yenidoğan Mahallesi Küçük çay kenarında bulunan halkın Kocapınar adını verdiği Emet Yenice köylü Nasuhoğulları sülalesinden Nasuhzade Veli Ağa tarafından eşi Vesile Hatun adına yaptırılan Osmanlı Çeşmesi yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışırken, bakımsızlıktan kaidesinde ve mermerlerde meydana gelen çatlaklar, çevresindeki çöpler tarihi çeşmenin gün geçtikçe ihtişamını kaybetmesine neden oluyor.

Vatandaşlar, suyunun soğuk, içiminin güzel olması nedeniyle özellikle yazın sıcak havalarda bu çeşmenin suyunu tercih ettiklerini belirterek, “Ancak tarihi çeşmeye uzun zamandan beri hiçbir bakım yapılmıyor. Çeşmenin görüntüsüne bakılınca ilk yapıldığı halini koruyamadığı anlaşılmaktadır. Çeşmenin bu görüntüsü bizleri çok üzüyor. Yetkililerden tarihi çeşmenin aslına uygun olarak restore edilmesini istiyoruz” dediler.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yazar Ahmet Demircan’ın yaptığı araştırmaya göre, Osmanlı Çeşmesi rivayete göre 1850 yılında, Nasuhzâde Veli Ağa tarafından eşi Vesile Hatun adına yaptırılmış. Çeşmenin kitabesindeki yazılar ise herkesin ilgisini çekiyor. Çeşmenin kitabesinde günümüz Türkçesine göre “ İnnel hasenat yüzhibne’sseyyiat sahibu’l hayrat velhasenat içene afiyet, cennet mekan firdevsi aşiyan Veli Ağa’nın ehli Vesile Hatun’un hayratı, içene abı hayat ola 1267 ” yazıyor. Çeşmeyi kimin yaptırdığına dair halk arasında birçok rivayet vardır. Bunlardan en fazla kabul göreni, çeşmenin yanındaki tarladan hareketle, Hisarcık’ta ikamet eden “Hacı Veliler” lakaplı ailenin bu çeşmeyi yaptırdığıdır. Fakat çeşme kitabesinde özellikle “Veli Ağa” adının geçmesi, bu rivayeti etkisiz kılmaktadır. Buradan çeşmenin, 1850 yılında, Emet Yenice köylü Nasuhoğulları sülalesinden Nasuhzade Veli Ağa tarafından eşi Vesile Hatun adına yaptırıldığı ortaya çıkıyor.

KÜTAHYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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