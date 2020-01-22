“Kuruluşun Beşiği Domaniç” projesinin kapanış galası

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Kütahya’nın Domaniç ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla KÜSAD tarafından hazırlanan “Kuruluşun Beşiği Domaniç” sosyal sorumluluk projesinin kapanış galası Kütahya Valisi Ömer Toraman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Galaya Vali Toraman’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, Domaniç’in doğa, tarih ve etnografik özelliklerini konu alan “Kuruluşun Beşiği Domaniç” projesiyle 29 sanatçıya ait 70 eserinin 10 farklı yerde sunulduğunu söyledi.

Sanatçıları tebrik edip projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ömer Toraman, “Becerisiyle, kalemiyle, sanatıyla, zekâsıyla üretebilen, ürettikleriyle şehre katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gala, plaket takdiminin ardından sona erdi.

KÜTAHYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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