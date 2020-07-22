Hisarcık’ta iş yerlerine eş zamanlı Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında iş yerlerine eş zamanlı Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla İlçe Devlet Hastanesi, Emniyet Amirliği, Belediye Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kafeterya, çay bahçesi, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park, piknik alanlarında, ayrıca yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ile kültürel aktivite yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek ilgili konularda esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

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