ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kuvvetli sağanak ilçede hasara yol açtı. Ağva Deresi'nin taşması sonrası onlarca evi su bastı, Kesmeboğazı Köprüsü yıkıldı. Selden evleri zarar görenler geceyi Kemer Kaymakamlığı'nın belirlediği otellerde geçirdi. Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, "Bölgede metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi. Bu Türkiye rekoru" dedi.
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Antalya'da dün başlayan kuvvetli sağanak, günün ilk saatlerine kadar sürdü. Kentte yaşamı olumsuz etkileyen yağmur, Kemer ilçesinde hasara neden oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle dün akşam saatlerinde Ağva Deresi'nde taşkın oluştu.
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Kuzdere ile Arslanbucak mahallelerini bağlayan Kesmeboğazı Köprüsü, taşkın sırasında yıkıldı.
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Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle onlarca evin zemin katını su bastı. Su baskını yaşanan evlerde oturanlar gece boyu tahliye edildi.
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Kuzdere Mahallesi'nde sel sularının zarar verdiği evlerde oturanlar, geceyi Kemer Kaymakamlığı'nın belirlediği otellerde geçirdi.
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Sabah saatlerinde evleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşlar mahallelerine dönerek sel sularının yaralarını sarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri ev ve bahçelerden suların çekilmesi için çalışma başlattı.
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Vatandaşlar da evlerine dolan suyu fırça ve kürekle dışarı atmak için çaba gösterdi. Bazı evlerdeki suların 2 metreye kadar yükseldiği görüldü.
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'BU YAĞIŞA KARŞI YAPILACAK HİÇ BİR ŞEY YOK'
Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, bölgede taşkın nedeniyle zarar gören yerleri inceledi. Kaymakam Yaşar, ilçede mevsim normallerinin çok çok üzerinde yağış oluştuğuna dikkati çekti.
Yağışın çok şiddetli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Yukarıda Ovacık dediğimiz bölgede meteoroloji verilerine göre metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi.
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Bu Türkiye rekoru. Bu yağışa karşı yapılacak hiç bir şey yok. Akşam saatlerinde yağmurun şiddetli olduğu süreçte konuyu takip ettik.
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Kuzdere mahallesinde yaklaşık 10 evi tahliye ettik. Vatandaşları otele yerleştirdik. Çok şiddetli yağıştı, cana gelen zarar yok. Mala gelen zarar karşılanır. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada" diye konuştu.
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'EVDEKİ SU DİZİME KADAR YÜKSELDİ'
Ağva Deresi kenarındaki binanın zemin katında yaşayan Yusuf Küçükyılmaz, akşam televizyon izlerken pencerelerden suyun sızdığını farkettiğini belirtti. Küçükyılmaz, evin suyla dolması üzerine büyük panik yaşadığını belirterek, "Dışardaki suyun baskısıyla kapı açılmıyordu.
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Evdeki su dizime kadar yükselmişti. Boğulmamak için demir kapının kilidine çekiçle vurup açtık. Suyun tazyikiyle kapı beni duvara çarptı.
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Dışarı çıktığımda bahçede göğsüme kadar su vardı. Apartmanın üst katında sabahladım. Evimde şuan 2 metreye yakın su var. Devletten destek istiyoruz, 100 bin liraya yakın zararım var" diye konuştu.
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SU AYAKLARINA GELİNCE SELİ FARK ETTİLER
Kesmeboğazı Köprüsü'nün bitişiğindeki evde oturan Mukaddes Menekşe, akşam saatlerinde elektrik kesildikten sonra suyun ayaklarına gelmesiyle sel baskınını fark ettiklerin belirtti.
Menekşe, dışarda pencere seviyesine kadar suyun yükseldiğini, vatandaşların yardımıyla evden çıktıklarını anlattı. Aynı binada oturan Mehmet Altınok ise, köprünün yanındaki işyerlerinde bulunan eşyaların, sel sularıyla sürüklendiğini gördüğünü söyledi.
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Gece yaşadıklarını anlatan Altınok, "Dağ tarafında sular birden yükseldi. Markete gitmek için aracını park eden adamın otomobilini sürüklenirken gördüm. Bizim aracımız da evin önünde sürüklendi" dedi.
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İŞ MAKİNESİ YAN YATTI
Sağanak yağmur, kent merkezinde de etkili oldu. Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda Rıfat Aslan'ın kullandığı iş makinesi ıslah çalışması esnasında suyun yükselmesi ve zemindeki gevşeme nedeniyle yan yattı.
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Kısmen suya gömülen iş makinesinde mahsur kalan Aslan, ikinci bir iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. Olaydan yara almadan kurtulan Aslan, tedbir amaçlı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. İş makinesinin saplandığı yerden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.
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TRAFİK KONTROLLÜ VERİLİYOR
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde ise Gökdere'nin bitişiğindeki caddede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik kontrollü şekilde veriliyor.
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Dün sabahtan beri etkili olan ve sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yağış nedeniyle yüksek alandaki ağaç dalları ve atıklar da sahile sürüklendi. Yağmur suyunun taşıdığı ağaç dalları ve molozlar denize ulaşmadan Sarısu sahilinde birikti.
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İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERİ SU BASTI
Aksu ilçesi Kundu otelleri bölgesinde tadilatı süren 5 yıldızlı bir otelin işçilerinin kaldığı konteynerleri su bastı. Yağmur nedeniyle mahsur kalan işçiler, itfaiyeden yardım istedi.
Su giderlerini kontrol eden ekipler, mazgal ağızlarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından bölgeden ayrıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya’nın son 4 yılın en yağışlı aralık ayını geçirdiğini belirterek, yeni bir yağış dalgasının yarın kenti etkisi altına alacağını bildirdi. Dün Taşan Boğaçay'ın ise su seviyesi azaldı ve ulaşıma açıldı.
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İki gündür devam eden yer yer şiddetini arttıran yağmur Antalya’da hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde taşan Boğaçay’ın su seviyesi vayaş yavaş azaldı. Trafiğe kapatılan Hurma-Çakırlar yolu da yeniden ulaşıma açıldı. Sel sularının ağaç ve kayaları sürüklediği görüldü. Boğaçay’dan denize ulaşan sel suları nedeniyle Akdeniz’de kahverengiye büründü. Çayın getirdiği ağaç parçaları ise Hidayet Çalışkan’a yakacak oldu. Çalışkan, çay yatağından topladığı odunları triportörüme yükledi. Çalışkan, yağmurun iki gündür sürdüğünü belirterek, taşan çayın ise kendilerine yakacak getirdiğini söyledi.
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Boğaçay’ın taşıdığı odunsal atıklar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Selin ardından bir kişinin de dedektör ile sahilde altın aradığı görüldü.
Bazı vatandaşların ise yağışsız havayı sahil bandında yürüyüş ve spor yaparak değerlendirdiği gözlemlendi.
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ÖZTÜRK: "BEKLENEN YAĞIŞ GELDİ"
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, kent merkezindeki ekim ve kasım ayında beklenilen yağış gelmediğini hatırlatarak, aralık ayının girmesiyle birlikte bekledikleri yağışı almaya başladıklarını söyledi.
Geçen pazar günü ise gün boyunca şiddetli yağışların olduğunu dile getiren Öztürk, “Pazar günü son 24 saatte metrekareye kent merkezindeki 164, Döşemealtı’nda 194,Serik 83, Kemer 48, Demre 63, Aksu 48 kilo yağış gerçekleşti. Muğla ve ilçelerinde de şiddetli yağış etkili oldu.” diye konuştu.
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Yağışın Kemer ilçesinde de etkili olduğunu ifade eden Öztürk, “Ciddi yağışlar kaydettik. Burada ciddi rakamlara ulaştık, teyit edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı açıklama yapılacak” dedi.
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"YARIN YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR"
Yağışların doğu ilçelerinde devam edeceğini kaydeden Öztürk, “Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki’de metrekareye 50 kiloluk yağış bekliyoruz. Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava kütlesi geliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde şiddetli yağışlar olacak” dedi.
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"SON 4 YILIN ARALIK REKORU"
Öztürk, yağışlı havanın yerini perşembe gününden itibaren güneşe bırakacağını dile getirdi. Öztürk, zamanında yaptıkları uyarılar nedeniyle kent genelinde birkaç olumsuzluğun dışında yaralanma veya ölüm olayının olmadığını kaydetti.
Son 4 yılın en yağışlı aralık ayını yaşadıklarını kaydeden Öztürk, “Kent merkezine ortalama metrekareye şuana kadar 259 kilo yağış düştü. Buda son dört yılın en yağışlı aralık ayı olarak görülüyor” dedi.
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