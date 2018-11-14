Neye uğradığını şaşırdı

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Kuyumcu, kar maskeli, silahlı soyguncuyu böyle püskürttü

Ankara'da kar maskeli bir kişi, elindeki tabancayla girdiği kuyumcu dükkanını soymak istedi. Çekmedeki tabancasını çıkarıp, şüphelinin ayağına doğru ateş eden kuyumcu Emin Bektemur, koşarak kaçan soyguncuyu uzun süre kovaladı. Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

14.11.2018 - 16:07 | Güncelleme: DHA

Olay, saat 09.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan silahlı bir kişi, Hocalı Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına gelerek, soygun girişiminde bulundu. Cebinden çıkardığı poşeti dükkan sahibi Emin Bektemur'un önüne atan silahlı soyguncu, poşeti altınla doldurmasını istedi. Kısa bir süre soyguncu ile konuşmaya çalışan Bektemur, daha sonra çekmecedeki tabancasını çıkararak namlusunu soyguncuya doğrulttu. Bektemur daha sonra soyguncunun ayağına doğru ateş etti. Neye uğradığını şaşıran kar maskeli soyguncu, bunun üzerine koşarak dükkandan kaçtı. Bektemur, dükkandan çıktıktan sonra da bir süre soyguncuyu kovaladı.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Silahlı soygun girişimi, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Silah seslerini duyanlar da durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, çevre güvenliği alarak parmak izi çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için de polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

'MAL CANIN YONGASIDIR'

Yaşadığı o anları anlatan kuyumcu Emin Bektemur, "Sabah 9 saatlerinde silahlı gasp olayına şahit olduk. Bir mağduriyet yaşadık. Adam poşeti önüme attı sonra silahı çekerek poşeti doldurmamı istedi. Ben poşeti doldurmadım ve onu biraz oyaladım. Daha sonra çekmecedeki silahı çıkardım. Silahın emniyetini açarak ağzına mermiyi verdim. Bir el ateş ettim. Daha sonra kaçmaya başladı. Kaçarken sendelediğini gördüm ama onu vurdum mu, vurmadım mı bilmiyorum. Silahı çektiğimde 'Yapma vururum' dedi. Mal canın yongasıdır. Öyle vurmayla olmuyor. Gerekirse biz de vuracağız ya da vurulacağız. Tüm Ankara Emniyeti sağ olsun seferber oldu. Şahıstan şikayetçi olduk ve inşallah kısa sürede yakalanacak" dedi.

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