SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju bir yıl aradan sonra ortaya çıktı! - Haberler

Kuzey Kore liderinin eşi 1 yıl sonra ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.

Kuzey Kore resmi gazetelerinden Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.

Ju, bir yıldan fazla süredir kamuoyu önüne çıkmamıştı. Pek çok etkinlikte Kim Jong-un'a eşlik eden Ri Sol Ju, son olarak geçtiğimiz yıl ocak ayında yeni yıl kutlamalarına katılmıştı.

Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi.

Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, kamuoyunda, sağlık problemleri yaşadığına ya da hamile olabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyordu.