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KYK 3 bin işçi alımı
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KYK 3 bin işçi alımı yapacak! KYK işçi alım başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırmak üzere 3 bin daimi işçi alacağı duyurusunda bulundu. İşçileri KPSS puanına göre alacağını bildiren KYK il müdürlüğü ve yurt müdürlükleri 2016 KPSS'den 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından 3 bin kişinin seçileceğini duyurdu. Peki, işçi olarak alınacaklarda aranacak genel şartlar nelerdir? 3 bin işçi alımı hakkında tüm detaylar haberimizde...

16.08.2018 - 13:45 | Güncelleme:

KYK, il müdürlükleri ve yurt müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, 2016 KPSS'den 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından 3 bin daimi işçi alacak. İlan iskur.gov.tr adresinde yayımlanacak. İşte KYK, il müdürlükleri ve yurt müdürlükleri 3 bin işçi alımı hakkında detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Adaylar başvuruları ilanın yayım tarihi itibari ile başlayabilir ve en geç 10 gün içerisinde yani 27 Ağustos 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmekte olduğu söyleniyor. 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli, İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci ve Temizlikçi meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlikçi meslek kolunda Engelli ve Eski Hükümlü işçi alınacaktır."

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürlükleri ve bağlı yurtmüdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli, İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci ve Temizlikçi meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlikçi meslek kolunda Engelli ve Eski Hükümlü işçi alınacaktır.

İŞKUR İLAN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.

9. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

11. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe alınacağı hizmet alanında" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecek.

12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fes edilecek.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecek.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyindeki KPSS puanıyla Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir

2. Lise mezunları için; 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3. Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçiler; ilköğretim düzeyinde, noter huzurunda çekilecek Kura sonucuna göre belirlenecektir.

4. Güvenlik Görevlisi ve İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci için Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak

KYK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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