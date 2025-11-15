Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs/kredi ödeme takvimi

        KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs/kredi ödeme takvimi

        GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları açıklanır açıklanmaz KYK burs ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. 4 Kasım'da açıklanan burs sonuçları sonrası öğrenciler KYK burs ve kredilerin ilk ödeme takvimini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Peki KYK burs ödemeleri yattı mı, toplu para ne zaman yatacak? İşte, 2025 2026 KYK burs/kredi ödeme takvimi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK burs ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi için GSB son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Peki KYK bursları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        2

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

        Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

        Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        Gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

        Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

        Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün, “8” ile biten öğrenciler ise üçüncü gün burs/kredi ödemelerini hesaplarında görecek.

        3

        KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den