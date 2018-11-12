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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurularını geçmiş günlerde yapmış olan öğrenciler büyük bir merak ile burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Burs - kredi başvuruları 15 Ekim'de başlayıp 21 Ekim'de sona erdi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs sonuçları ile ilgili detaylar...

12.11.2018 - 15:15 | Güncelleme:

KYK burs başvurusunu gerçekleştiren öğrenciler için merakle beklenen tarih gün geçtikçe yaklaşıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her sene yapılan, birçok üniversite öğrencisene verilen öğrenim bursu ve kredisi için başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi. KYK burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci büyük bir heyecanla KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor ve bu konu üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bilindiği üzere her sene olduğu gibi bu sene de binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK tarafından öğrencilere verilen burs ve krediler, öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını kolaylaştırarak maddi sıkıntı yaşamamalarına destek oluyor.

Bu yıl da verilecek olan KYK bursu için geçmiş olduğumuz günlerde başvurular yapılmaya başlanıp sona erdi. Şimdi ise başvurularını gerçekleştirmiş olan öğrenciler büyük bir merak ile KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor.
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz kesin bir tarihe ulaşılamadı. Ama geçmiş olduğumuz senenin sonuç açıklanma tarihine dayanarak bilgi verecek olursak 12-13 Kasım tarih aralağında açıklanması düşünülüyor.
Böylece KYK'dan burs veya kredi almaya hak kazanmış olan öğrenciler belirlenecek ve bursu kazanan öğrenciler her ay düzenli olarak burslarını almaya başlayacaklar.
Burs/kredi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuruları takip edebilmek için http://yurtkur.gsb.gov.tr sitesini ziyaret edecekler.

KYK BURSUNDA ÖNCELİK TANINAN ÖĞRENCİLER :

  • Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
  • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
  • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
  • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
  • “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,
  • ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

KYK BURSUNDAN HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANAMAZ?

Aşağıda verilmiş olan örneklere sahip olan öğrenciler KYK'dan burs alma hakkına sahip değiller.

• Kurumdan burs yada öğrenim kredisi almakta olan öğrenciler,

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

•  Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

• Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

• Yabancı uyruklu öğrenciler, 

• Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

• Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

• Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

• Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler

AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ BURSTAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Açıköğretim veya uzaktan eğitim gören öğrenciler KYK bursu alamaz ancak, KYK bursunda öncelik tanınan öğrenciler arasına girerlerse KYK bursu alabilirler.

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