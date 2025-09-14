KYK burs başvuru tarihi araştırılıyor. Bu yılda lisans ve ön lisans programına yerleşen öğrencilerin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu için geri sayım sona ermek üzere. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2025-2026 öğretim yılı burs başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?