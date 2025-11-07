KYK burs ve kredi ödeme tarihi: 2025-2026 KYK ilk burs ne zaman yatacak?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının arından, ilk burs ödemelerinin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere ilk KYK burs ve öğrenim kredisi, Ziraat Bankası ile Bankkart Genç aracılığıyla Şube/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numarası ile çekilebilmektedir. Peki, "KYK bursu ne kadar, KYK ilk burs ödemesi ne zaman yatacak?" İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde öğrencilerin erişimine sunuldu. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs miktarı ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. KYK burs ve kredileri her ay Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. İlk kez burs ödemesi alacak hak sahipleri, e-Devlet üzerinden taahhütname onayını 9 Kasım Pazar gününe kadar yapabilecek. Peki, "2025-2026 KYK bursu ne kadar, ilk burs ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
KYK BURSU NE KADAR?
2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.
2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:
Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,
Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL
Doktora öğrencileri için 9 bin TL.
KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
KYK toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.
KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.