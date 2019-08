KYK yurt başvuru sonuçları açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci kalacağı yurt adresine kavuştu. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, şehir dışını kazanan öğrenciler KYK tarafından erişime açılan başvuru ekranından yurt başvurusunda bulunmuştu. Sonuçlar bugün erişime açıldı.

KYK YURT BAŞVURUSU SONUÇLARI 2019

KYK yurt başvuruları, KREDİ ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sonuç sayfasında erişime açıldı. Sonuçlara e-devlet adresi üzerinden ve ya https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabileceksiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR 2019

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilere sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli beslenebilmeleri için yurtlarlarda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Yurtlardaki beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, il ve yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetleniyor.

KYK YURT KAYITI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

- Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

- % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

- Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

- Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

YEDEK BAŞVURULAR

Yurt başvurularında yedekte kalan öğrencilere de seslenen bakan Kasapoğlu, "Yedekte olan arkadaşlara da sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Kayıt yaptırmayan arkadaşlar olduğu müddetçe kendilerine sıra gelecektir. Amacımız yurtlarımızın kapasitesini her geçen gün artırmak. Hiçbir gencimiz dışarda kalmayana kadar bu artırıma devam edeceğiz. Başvuru sonuçları çok hassas bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak bir şeklide bilgi havuzunda çalışması neticesinde değerlendirildi. Yurtlarımızla ilgili öncelik sırasına göre değerlendirme yapıldı. Sonuçlar internet adresimiz de an itibariyle mevcuttur. Ailelerine, ülkemiz gençlerine hoş geldiniz diyorum. Başarı temenni ediyorum. Zamanlarını çok iyi değerlendirsinler. Biz onlara çok güveniyoruz, çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"YURTLARIMIZIN KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ!"

Yurtlarda kalma hakkı elde edemeyen öğrencilerin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Kayıt yaptırmayanlar olduğu müddetçe kendilerine sıra gelecektir. Amacımız yurtlarımızın kapasitesini her geçen gün arttırmak. İnşallah hiçbir gencimiz dışarıda kalmayana kadar buna devam edeceğiz.