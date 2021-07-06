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KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? Son durum

KYK yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar başladı. Yeni yılda üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları ile ilgili aramalar da arttı. İşte 2021 KYK yurt başvuruları ile ilgili son durum...

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? Son durum

KYK yurt başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Pandemi nedeniyle ve uzaktan eğitim sebebiyle yurtlar kullanılamıyordu. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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