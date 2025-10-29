Habertürk
        Lahey Nerede, Hangi Ülkede?

        Lahey Nerede, Hangi Ülkede? Lahey Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Lahey, Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri olarak uluslararası hukuk, diplomasi ve siyaset alanlarında büyük bir role sahiptir. Her ne kadar Hollanda'nın başkenti Amsterdam olsa da, Lahey ülkenin yönetim merkezi ve dünyanın adalet başkenti olarak kabul edilir. Bu özellikleriyle Lahey, hem Hollanda içinde hem de küresel düzeyde özel bir konuma sahiptir. Bu yazımızda Lahey Nerede, Hangi Ülkede? Lahey Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 29.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:48
        Lahey Nerede, Hangi Ülkede?
        Lahey’in Coğrafi Konumu

        Lahey (Hollanda dilinde Den Haag), Batı Avrupa’da bulunan Hollanda Krallığı’na bağlı bir şehirdir. Ülkenin batı kesiminde, Güney Hollanda (Zuid-Holland) eyaleti sınırları içerisinde yer alır. Kuzey Denizi kıyısına oldukça yakın bir konumda bulunan Lahey, Hollanda’nın en önemli şehirlerinden biridir. Coğrafi olarak Rotterdam ile Amsterdam arasında yer alan şehir, ülkenin üçüncü büyük yerleşim merkezidir.

        Lahey’in Ülke İçindeki Önemi

        Lahey, Hollanda’nın başkenti Amsterdam olmasına rağmen, ülkenin yönetim merkezi konumundadır. Yani Hollanda Krallığı’nın parlamentosu, hükümet binaları, bakanlıklar, elçilikler ve kraliyet ailesinin ikametgâhı Lahey’dedir. Bu nedenle şehir, fiilen Hollanda’nın siyasi ve idari başkenti olarak kabul edilir. Ayrıca uluslararası diplomasi ve hukuk açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri olma özelliğini taşır.

        Uluslararası Kurumlar ve Hukuk Merkezi Olarak Lahey

        Lahey, “Barışın ve Adaletin Şehri” olarak anılmaktadır. Bunun nedeni, şehirde çok sayıda uluslararası hukuk ve adalet kuruluşunun bulunmasıdır. Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Lahey Daimi Tahkim Mahkemesi, OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) ve birçok uluslararası kuruluşun merkezi burada yer alır. Bu durum, Lahey’i küresel ölçekte uluslararası diplomasi, hukuk ve insan hakları alanında simgesel bir şehir hâline getirmiştir.

        Şehrin Tarihi ve Gelişimi

        Lahey’in tarihi 13. yüzyıla kadar uzanır. Şehir, 1248 yılında Hollanda Kontu II. William tarafından kurulmuş ve zamanla ülkenin yönetim merkezi hâline gelmiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda Hollanda’nın bağımsızlık mücadelesi döneminde Lahey, önemli siyasi kararların alındığı bir merkez olmuştur. Günümüzde ise tarihi yapıları, sanat galerileri, diplomatik misyonları ve modern mimarisiyle Avrupa’nın en seçkin kentlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

        Lahey’in Ekonomik ve Kültürel Yapısı

        Lahey, ekonomik olarak daha çok kamu yönetimi, diplomasi, uluslararası hukuk ve hizmet sektörü üzerine odaklanmıştır. Çok sayıda büyükelçilik, uluslararası organizasyon, medya kuruluşu ve hukuk firması şehirde faaliyet göstermektedir. Kültürel anlamda ise Mauritshuis Müzesi, Binnenhof (Parlamento Binası), Barış Sarayı (Vredespaleis) ve Scheveningen Plajı gibi simge yapılar şehre büyük bir turistik değer kazandırır.

        Ayrıca Lahey, düzenli yaşam tarzı, yeşil alanları, bisiklet yolları ve modern ulaşım sistemiyle hem yerli halk hem de yabancı diplomatlar için yaşanabilir bir şehir olarak öne çıkar. Uluslararası öğrenci nüfusu da oldukça yoğundur, çünkü şehirde birçok prestijli üniversite ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

        Dil, Para Birimi ve Ulaşım

        Lahey’in resmî dili Hollandaca (Felemenkçe), para birimi ise Euro (€)’dur. Şehir, kara, hava ve demir yolu ulaşımı bakımından oldukça gelişmiştir. Rotterdam Lahey Havalimanı ve Amsterdam Schiphol Havalimanı, kente kolay ulaşım imkânı sunar. Ayrıca Hollanda’nın diğer şehirlerine trenle kısa sürede ulaşmak mümkündür.

        Sonuç olarak, Lahey bir ülke değil, Hollanda’nın en önemli şehirlerinden biridir. Başkent statüsüne sahip olmasa da, ülkenin siyasi, diplomatik ve adli merkezi konumundadır. Uluslararası Adalet Divanı ve diğer hukuk kurumlarına ev sahipliği yapmasıyla Lahey, yalnızca Hollanda için değil, tüm dünya için “adaletin başkenti” olarak kabul edilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
