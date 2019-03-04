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Johnson, bu yılın Ocan ayında boşanma davası açtı. Aynı gün Larissa Dos Santos Lima, kocasına şiddet uyguladığı için gözaltına alındı.



Çift sonunda kısa zamanda boşandı ve aynı yerde birer gece arayla bunu kutladı. Larissa Dos Santos Lima da kutlama için davet ettiği kulüpte basın mensuplarına yeni sevgilisiyle birlikte mutluluk pozları verdi.