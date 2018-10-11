Sezon öncesi hazırlık maçında Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da oynanan mücadeleyi Los Angeles Lakers, 124-113'lük skorla mağlup etti.

Maça daha iyi başlayan taraf Los Angeles Lakers oldu ama Golden State Warriors, Curry ve Durant ile ilk periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Çeyreğin sonunda Caldwell-Pope ve Kuzma ile direnç sağlayan Lakers, çeyrek sonuna farkı 3'e indirmiş olarak gitti. Los Angeles Lakers'ta LeBron James'in ağırlığını koyması maçı iyice dengeledi. Curry ve Durant'in çabalarına rağmen Lakers, devreyi LeBron James'in üçlüğüyle 61-57 önde kapattı.

Sporx'te yer alan habere göre Golden State Warriors, ikinci yarıya güçlü başladı ve Klay Thompson'ın basketiyle öne geçti. Lakers ise 3. çeyreğin bitimine 8 dakika kala başladığı ritmli oyununu sona kadar götürmeyi başardı. Bu dakikalarda oyuna ağırlık koyan Brandon Ingram ve Kyle Kuzma, farkı çift hanelere kadar çıkarsa da son çeyreğe 101-92 Lakers üstünlüğüyle gidildi. Warriors'ın son çeyreği genç ve rotasyonda az süre alan oyuncularla oynayınca Lakers, çok rahat bir şekilde galip gelmeyi başardı.

Los Angeles Lakers'ta Brandon Ingram, 26 sayı ile öne çıkan isim oldu. LeBron James, 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı. Kuzma 22 sayı, Caldwell-Pope 20 sayı ve Lance Stephenson 12 sayı ile diğer öne çıkan isimler oldu.

Golden State Warriors'ın en skoreri 23 sayı ile Stephen Curry oldu. Klay Thompson 20 sayı, Kevin Durant ise 18 sayı, 12 ribaunt ile oynadı, Warriors'ta DeMarcus Cousins ve Draymond Green süre almadı.

Gecenin diğer maçlarında alınan skorlar şöyle:

Detroit Pistons 97-102 Washington Wizards

Orland Magic 102-86 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 119-91 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 130-127 San Antonio Spurs

Miami Heat 140-128 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 104-89 Indiana Pacers

Portland Trail Blazers 116-83 Phoenix Suns

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