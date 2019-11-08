Lens'e skandal kırmızı!

Avrupa Ligi'nde Braga'ya konuk olan Beşiktaş, 44. dakikada 10 kişi kaldı. Jeremain Lens'in rakibine müdahalesi sonrası Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika direk kırmızı kart çıkarırken bu karar büyük tepki çekti. Yorumcular, Hollandalı futbolcunun hamlesine en fazla sarı kart görmesi gerektiğini ifade ederken Kartal ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
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