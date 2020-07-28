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Kerki Solfej tarafından düzenlenen 'TİKTAK'la Parket Seyret' konserleri devam ediyor. Türkiye'de ilk kez İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da düzenlenen arabalı konserler serisinin 7. performansında, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Levent Yüksel sahne aldı.



İki buçuk saat sahnede kalan Levent Yüksel, birbirinden güzel parçalarını sevenleri ile beraber seslendirdi. Sosyal mesafe kurallarının üst seviyede dikkate alındığı etkinlikte, müzikseverler gönüllerince eğlendi. Geceye, 'Ya Sonra' şarkısı ile başlayan Yüksel, dillere dolanan şarkılarını hayranları ile beraber hep bir ağızdan seslendirdi.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda korna ve selektörlerle beraber dakikalarca ayakta alkışlandı.

Finalde seyircilerin yoğun isteği ve tezahüratları eşliğinde sahneye geri dönen Levent Yüksel, 'Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk' şarkısı ile bis yapıp konseri noktaladı.