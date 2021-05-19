Elon Musk'ın attığı tweetlerden sonra hızla yükselişe geçen Dogecoin sebebiyle kripto para piyasalarında yer işlem göre coinler merak edilmeye başladı. Olası bir yükseliş karşısında yatırım yapmaya hazır olan kullanıcılar tarafından merak edilen coinlerden biri olan Lever (LEV) Coin hakkında merak edilenleri haberimizde sıraladık

LEVER TOKEN NEDİR?

Lever kaldıraç sistemiyle kullanıcıların borç vermesini, kaldıraçlı alım satım yapabilmesini, kolayca faiz kazanabilmesini sağlayan Ethereum'daki gibi AMM tabanlı ilk merkezi olmayan marj ticaret platformudur. Lever Token da Lever sisteminin kripto para birimidir.

Lever Network, açık kaynak kodlu akıllı sözleşmeler kullanarak borç verme ve borçlanma sağlar. Lever Network, jetonların sorumluluğunu üstlenmez ve yalnızca borç verenler ve borç alanlar için eşler arası bir pazar yeridir. Lever Network, bir işlem yapmak için ortak borsaları (Uniswap ve Sushi Exchange) kullanır. Platformun işlemlerin bir kısmı veya tamamı için talep edebileceği bir gaz delegasyon ücreti vardır. Bu, yalnızca aktarıcılara işlemi blok zincirine aktarma ücretini geri ödemek içindir.

Lever Token sisteminin kendi borç verme havuzun vardır. Uniswap gibi harici AMM’lerle entegre olan Lever, ticaret verimliliğini ve varlık kullanımını önemli ölçüde arttırmayı amaçlar.

Lever'e teminat yatırarak, 3X kaldıraç oranına sahip bir pozisyon açılabilir. Lever'da teminat depozitosu da faiz kazanır bu durum Lever'i merkezi borsalardan farklı kılan bir özelliktir.