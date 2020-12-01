Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

Hafta sonunda Bahreyn Grand Prix'sinde zirveye ulaşan Mercedes-AMG Petronas Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen hafta üç kez test edilen ve hepsinin negatif çıktığı, pazar akşamı standart yarış test programına uygun hareket edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada buna rağmen pazartesi günü orta derecede semptom gösteren Hamilton'ın testinin pozitif çıktığı ve ikinci bir testle teyitlendiği de kaydedildi.

Hamilton'ın şu an Kovid-19 protokolleri ve kamu sağlığına uygun şekilde izole durumda bulunduğu; kendisini iyi ve fit hissettiği belirtildi.

Ayrıca Mercedes'in bu hafta sonundaki yarışta bir başka sürücüyü Hamilton'ın yerine geçici süre kullanmayı planladığı da not düşüldü.