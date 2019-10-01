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HaberlerOtomobilLexus LC 500 Türkiye'de

Japon hibrit coupe Türkiye'de satışa sunuldu

Japon otomobil üreticisi Lexus, coupe modeli LC 500'ü Türkiye’de satışa sundu. Hibrit motora sahip modele, Türkiye’de bu yıl 2 kişinin sahip olabileceği açıklandı. Ekim ayından itibaren Lexus showroomlarında yerini alacak Lexus LC 500h'nin, 359 beygir güç üreten markanın yeni 3.5 litrelik V6 hibrit motoruna sahip olduğu belirtiliyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 690 bin TL olarak açıklanıyor

Lexus

Toyota bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, coupe modeli LC 500'ü Türkiye’ye getirdi. Başlangıç fiyatı 1 milyon 690 bin TL olarak açıklanan modelden, yıl sonuna kadar Türkiye'ye 2 adet getirildiği kaydedildi.

Hibrit motora sahip otomobilde, 3.5 litrelik 359 beygir gücünde bir V6 motorun görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Lexus’un Türkiye stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Birçok markanın sektörün mevcut durumu sebebiyle araç getirmekte çekindiği bir ortamda, biz hem yeni modellerimizi sunmaya hem de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son dönemde LS ve ES sedan modellerimizi sunduk. Şimdi ise markanın yeni tasarım anlayışını sergileyen süper coupe modelimiz LC’yi Türkiye’ye getirdik. Lexus’un konseptini bire bir üretime aktardığı ilk model olarak dikkat çeken LC’ye, bu yıl Türkiye’de sadece iki kullanıcı sahip olabilecek. Bu araçlardan biri İstanbul Lexus Dolmabahçe Showroom’unda ve diğeri de Ankara Lexus Mahall Showroom’unda sergilenecek" dedi.

'MARKANIN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Lexus’un Türkiye’de stratejisinin uzun vadeli olduğuna değinen Bozkurt, "Lexus olarak Türkiye’de ilk showroomumuzu açtığımız 2016 yılından bu yana öncelikli hedefimiz markamızın bilinirliğini artırmaktı. Geçen süre içinde Lexus’un yollarda daha fazla göründüğünü ve yaptığımız hedefli iletişim çalışmaları ile daha çok kişiye ulaştığımızı söyleyebiliriz" diye konuştu.

LC’nin 477 beygir güç üreten 5.0 litrelik atmosferik motora sahip benzinli versiyonunun da, sipariş üzerine Türkiye’ye getirileceği açıklandı. V8 motora sahip benzinli LC 500'ün, 10 ileri otomatik şanzıman ile satın alınabileceği bildirildi.

LC 500'ün, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Öte yandan, hibrit motora sahip LC 500h’de yer alan E-CVT şanzımanın tam otomatik 4 kademeli şanzıman ile birleştirilerek kullanıldığı belirtildi.

LC 500h’nin 0-100 km/s hızlanması ise 4.9 saniyede tamamladığı bilgisi verildi.

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