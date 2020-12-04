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Toyota bünyesindeki Japon premium otomobil üreticisi Lexus, SUV modeli RX’in Black Line versiyonunu satışa sundu. Sportif eklentileri ile dikkat çeken araç, Aralık ayıyla birlikte 1 milyon 275 bin TL fiyat ile Lexus bayilerinde yerini aldı.

Sportif dokunuşlarla dikkat çeken Executive donanımlı yeni Black Line versiyonu, Lexus’un kendine has ön panjuru, siyah renk ve krom çerçeveyle ön plana çıkıyor.

Bununla birlikte aracın beş kollu koyu bronz 20 inç alaşım jantlar ve lake siyah aynalar gibi farklıklara sahip olduğu görülüyor. RX Black Line’ın kabininde de Executive donanımına özel deri döşemeler yer alıyor.

RX Black Line versiyonunun kaputunun altında 238 beygir güce sahip 2.0 litre turbo benzinli motor yer alıyor. Black Line serisinin sadece 1 yıl boyunca üretileceği de verilen bilgiler arasında.

Lexus’un en çok tercih edilen modeli olan RX, bugüne kadar dünya çapında 3.1 milyon adetlik satış rakamına ulaştı.