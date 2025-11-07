Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

        LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:52
        LGS 14 Haziran'da yapılacak
        Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihinin açıklandığını belirtti.

        Tekin, "LGS kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

