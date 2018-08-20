Libertad - Nacional Asuncion maçı ne zaman?

Libertad ve Nacional Asuncion, 21 Ağustos 2018 Salı günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:10. 5 puanlı Libertad 9. sırada bulunuyor, Nacional Asuncion 6 puana sahip ve 7. sırada. Libertad, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nacional Asuncion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 755. İddaa'da Libertad kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nacional Asuncion kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Libertad son hafta oynanan General Diaz maçında 0-2 kazandı.

Nacional Asuncion, Olimpia karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Libertad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Libertad, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Nacional Asuncion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Nacional Asuncion, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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