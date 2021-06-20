Libya Siyasi Diyalog Forumu İsviçre'de toplanacak 0:00 / 0:00

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oturumlarda, Forumun 75 üyesi, seçimlerin hukuki altyapısının belirlenmesi için önerilerde bulunacak.

Açıklamada, LSDF'nin 15 üyesinden oluşan Hukuk Komitesinin, İsviçre'de "fikir birliğine ve bir karara varılmasına yardımcı olacak pratik mekanizmalar geliştirmek için" 24-26 Haziran'da Tunus'ta hazırlık toplantıları yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in, LSDF üyeleri, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyine, Libya halkının taleplerine karşılık vermek ve seçimlerin anayasal zeminini ve yasal çerçevesini süratle sonuçlandırmak için çalışmaları yönünde yaptığı çağrı hatırlatıldı.

BM öncülüğünde, Libya'nın farklı siyasi ve toplumsal kesimlerinden seçilen 75 kişi ile yürütülen LSDF kapsamında, 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerine gidilmesi kararlaştırılmış ve ülkeyi seçimlere götürmesi için şubatta geçici Ulusal Birlik Hükümeti kurulmuştu.