Linnes'ten Beşiktaş açıklaması!

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes için son günlerde Beşiktaş söylentileri artmıştı. Ülkesinde röportaj veren Norveçli futbolcu, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Linnes, Siyah-Beyazlı takıma gideceği yönündeki dedikodularla ilgili "Bu konuda ben hiçbir şey duymadım. Eşim arayıp 'Bu söylentiler doğru mu?' diye sordu. O da merak etmiş. Neler olduğunu ben de bilmiyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bunu hak ediyor muyum yoksa etmiyor muyum sezon sonunda göreceğiz" ifadelerini kullandı.