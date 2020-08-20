UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenilerek tarihi bir mağlubiyet alan Barcelona'da bir dönem kapanıyor! Katalan ekibinin efsanesi Lionel Messi, takımdan ayrılmayı kafasına koydu!

Quique Setien'in yerine göreve getirilen Ronald Koeman'la görüşen Messi, Hollandalı çalıştırıcıya takımdan ayrılmak istediğini iletti. Katalunya'da yayın yapan RAC 1'in aktardığına göre Arjantinli yıldız, Koeman'la yaptığı görüşmede takımda bir gelecek göremediğini belirtti.

Koeman imza töreninde "Messi'yi kalmaya ikna etmek için ona ne diyeceksiniz?" şeklindeki soruya, "Barcelona'da kalması için gerçekten Messi'yi ikna etmek zorunda olup olmadığımı bilmiyorum. Messi dünyanın 1 numaralı futbolcusu ve teknik direktör olarak 1 numarayı rakipte değil kendi takımımda isterim. Bir yıl daha sözleşmesi var ve Barcelona'nın futbolcusu. Onunla tabii ki konuşacağım. Takımın kaptanı olmasından dolayı da konuşacağım. Umarım daha uzun yıllar kalır." yanıtını vermişti.