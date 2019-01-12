Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brighton&Hove'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Kızıllar'a galibiyeti 50. dakikadaki penaltıda fileleri bulan Muhammed Salah getirdi.

Son olarak ligde Manchester City'ye, FA Cup'ta ise Wolves'a yenilen Jürgen Klopp'un öğrencileri, bu galibiyetle kendine gelmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ