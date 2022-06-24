Lokanta bir anda karıştı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da bir lokantada yediği yemeğin parasını ödemeyen müşteri ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Yumruklu, sopalı ve kemerli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Ziya-ül Hak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı.

MÜŞTERİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için çaba sarf etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve iş yeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.